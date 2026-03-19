Vali İbrahim Akın’ın Ramazan Bayramı mesajı

- Güncelleme Tarihi:

Vali İbrahim Akın’ın Ramazan Bayramı mesajı

Aziz milletimizin tarih boyunca birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak değerler etrafında kenetlenmesini sağlayan millî ve dini bayramlarımız; toplumsal hayatımızın en kıymetli değerleridir. Bu müstesna günler, köklü medeniyetimizin taşıdığı merhamet, dayanışma ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği, gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı özel zamanlardır.

Mübarek üç ayların manevi ikliminde başlayan ve rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif ile taçlanan bu kutlu süreçte; sabrın, şükrün ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri yaşanmıştır. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar, edilen dualar, kurulan gönül sofraları ve yapılan iyilikler; milletimizin kadim dayanışma ruhunu bir kez daha göstermiş, gönüllerimizi aynı manevi iklimde buluşturmuştur.

Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği; sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Bu mühim günler, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerini hatırlamanın, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmayı büyütmenin en güzel vesilelerinden biridir.

Ramazan Bayramı ise bu manevi yolculuğun sevinç ve huzurla taçlandığı, Ramazan boyunca gönüllerimizde biriktirdiğimiz güzelliklerin bayram sabahının aydınlığıyla topluma yayıldığı anlamlı bir eşiği temsil etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Bayramın; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyor; mazlum coğrafyalarda barış ve bayram sevincini bekleyen kardeşlerimizin de en kısa zamanda huzura kavuşmasını diliyorum. Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.

Kaynak: Haber Merkezi

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER