GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,87
EURO
51,88
STERLİN
60,20
GRAM
7.098,92
ÇEYREK
11.714,30
YARIM ALTIN
23.350,50
CUMHURİYET ALTINI
46.502,20
KONYA Haberleri

Konya'nın 3 ilçesinde beyaz bereket sevinci! Kar yağışı etkili oluyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın 3 ilçesinde beyaz bereket sevinci! Kar yağışı etkili oluyor

Konya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Taşkent, Hadim ve Bozkır ilçelerinde yoğun kar yağışı görüldü. İlçe merkezleri ve kırsal kesimler beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

TAŞKENT'TE KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Taşkent ilçesinde ekipler, buzlanma riskini en aza indirmek ve ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama, solüsyon uygulaması ve kar küreme çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.

HADİM'DE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Hadim ilçesinde de dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, araziyi tamamen beyaza bürüdü. Belediye ve karayolları ekipleri, yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını devam ettiriyor.

BOZKIR'DA KIŞ MANZARALARI

Bozkır ilçesi ve Taşbaşı köyü çevresinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde ve köylerdeki beyaz örtü sosyal medyada ilgi çekerken, ekipler olası buzlanma ve ulaşım sorunlarına karşı önlemlerini artırdı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, soğuk hava ve kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla devam edecek. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını ve meteorolojik uyarıları takip etmelerini istiyor.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
