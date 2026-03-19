Konya’nın 3 ilçesinde beyaz bereket sevinci! Kar yağışı etkili oluyor

Konya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Taşkent, Hadim ve Bozkır ilçelerinde yoğun kar yağışı görüldü. İlçe merkezleri ve kırsal kesimler beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
TAŞKENT'TE KAR YAĞIŞI ETKİLİ
Taşkent ilçesinde ekipler, buzlanma riskini en aza indirmek ve ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama, solüsyon uygulaması ve kar küreme çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.
HADİM'DE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Hadim ilçesinde de dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, araziyi tamamen beyaza bürüdü. Belediye ve karayolları ekipleri, yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını devam ettiriyor.
BOZKIR'DA KIŞ MANZARALARI
Bozkır ilçesi ve Taşbaşı köyü çevresinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde ve köylerdeki beyaz örtü sosyal medyada ilgi çekerken, ekipler olası buzlanma ve ulaşım sorunlarına karşı önlemlerini artırdı.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre, soğuk hava ve kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla devam edecek. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını ve meteorolojik uyarıları takip etmelerini istiyor.
(Meltem Aslan)