Bayramda Konya’da hangi yerler açık, hangileri kapalı? Mevlana müzesi bayramda açık mı?

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince şehri ziyaret edecek vatandaşlar için kapsamlı bir rehber yayımladı. Bayram boyunca müzelerden parklara, sosyal alanlardan fırınlara kadar birçok yerin çalışma saatleri netleşti. İşte detaylar…
MEVLANA MÜZESİ BAYRAMDA AÇIK MI?
Konya'nın en önemli ziyaret noktalarından biri olan Mevlana Müzesi, bayram boyunca ziyaretçilere açık olacak.
Arife Günü: 09.00 – 16.30
Bayramın 1. Günü: 09.00 – 16.30
Bayramın 2. Günü: 09.00 – 16.30
Bayramın 3. Günü: 09.00 – 16.00
KONYA'DA BAYRAMDA AÇIK VE KAPALI YERLER NERELER?
Bayram süresince bazı önemli noktaların açık/kapalı durumları şöyle:
Akyokuş Kasrı:
Arife: Açık
1. ve 2. gün: Kapalı
3. gün: Açık
Bilim Merkezi:
Arife ve 1. gün: Kapalı
2. ve 3. gün: 10.00 – 18.00
Diğer müzeler (Çatalhöyük, Panorama, Koyunoğlu vb.):
Arife + 1. ve 2. gün: Kapalı
3.gün: Açık
FENNİ FIRINLAR BAYRAMDA AÇIK MI?
Konya'da ekmek ihtiyacı için önemli olan Fenni Fırınlar hakkında da özel duyuru yapıldı:
Arife Günü: 09.00 – 16.30
Bayramın 1., 2. ve 3. günleri: Kapalı
Vatandaşların ekmek ve benzeri ihtiyaçlarını arife günü temin etmeleri öneriliyor.
PARKLAR VE SOSYAL ALANLAR BAYRAMDA AÇIK MI?
Bayramda açık havada vakit geçirmek isteyenler için parklar hizmet vermeye devam edecek.
Tüm parklar: 24.00'e kadar açık
Kent Ormanı, Ecdat Bahçesi, Göksu Parkı: 08.00 – 18.00
DİĞER HİZMETLER VE KIRAATHANELER AÇIK MI?
Kıraathaneler:
Arife: 09.00 – 12.00
1.ve 2. gün: Kapalı
3.gün: Açık
Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Canbulan hizmeti, bayram boyunca yaralı hayvanlar için 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.
Bayram planı yapacaklar için bu rehber oldukça önemli. Özellikle müze ve fırın saatlerine dikkat ederek programınızı önceden ayarlamanız öneriliyor.
(Meltem Aslan)