Başkan Pekyatırmacı: “Sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz ’’

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleneksel hale gelen “Selçuklu Ailesi Bayramlaşma Programı” nda ilçe protokolü ve belediye personeliyle bir araya geldi. Selçuklu’da hizmetlerin üretilmesinde gösterdikleri gayretlerden dolayı tüm çalışanlara teşekkür eden Başkan Pekyatırmacı, ortaya konan vizyonun Selçuklu’yu daha yaşanabilir, güçlü ve huzurlu bir ilçe haline getirdiğini belirtti.

Selçuklu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen "Selçuklu Ailesi Bayramlaşma Programı” gerçekleştirildi. Birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştiren bayramlaşma programında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçe protokolü ve belediye personeliyle bir araya gelerek onların bayramlarını kutladı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Başkan Pekyatırmacı'nın yanı sıra Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Emniyet Müdürü Osman Kolay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tahir Külahcı, İlçe Sağlık Müdürü Faik Serdar Aydın'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Ramazan ayı boyunca paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlikte olmanın güzelliklerini derinden yaşadık

Rahmetiyle gönülleri yumuşatan, bereketiyle sofraları çoğaltan, kardeşliği ve paylaşma duygusunu güçlendiren mübarek Ramazan ayını uğurlamaya hazırlandıkları bu günde "Selçuklu Ailesi Bayramlaşma Programı” vesilesiyle bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı," Ramazan ayı boyunca paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlikte olmanın güzelliklerini derinden yaşadık.

Aynı sofralarda bir araya gelerek ihtiyaç sahiplerini gözetmenin, kalpleri birbirine yaklaştırmanın ve dayanışmanın verdiği huzuru hissettik. Şimdi ise bu huzur ile bir bayrama daha erişiyoruz. Bizleri sağlık ve afiyet içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.

Daha yaşanabilir, huzurlu ve güçlü bir Selçuklu için omuz omuza çalışıyoruz

Selçuklu Belediyesi olarak ortaya koydukları vizyonun Selçuklu'yu daha yaşanabilir, güçlü ve huzurlu bir ilçe haline getirdiğini belirten Başkan Pekyatırmacı, "Her bir proje, her bir hizmet, her bir yatırım Selçuklumuza duyduğumuz sorumluluğun, çalışma azmimizin ve gönülden bağlılığımızın bir göstergesi oldu.

Eğitimden kültür sanata, spordan sağlığa, altyapı çalışmalarından sosyal hizmetlere, çevre düzenlemesinden yeşil alan çalışmalarına kadar bu vizyonun hayata geçirilmesinde, her birimizin emeği, katkısı ve gayreti var. Başta Selçuklu Kaymakamımızın olmak üzere, meclis üyelerimizin destekleri, başkan yardımcılarımızın koordinasyonu, müdürlerimizin titiz çalışmaları ve siz kıymetli personellerimizin özverili gayretleri ile bugün Selçuklu örnek bir ilçe konumuna ulaştı.

Bu yaptığımız çalışmalarda tüm müdürlüklerimizin kaymakamlığımıza bağlı Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Sağlık Müdürlüğümüzün, Emniyet Müdürlüğümüzün, Tarım Müdürlüğümüzün, Müftülüğümüzün ve bütün birimlerimizin çok büyük katkıları, emekleri, gayretleri var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili Selçuklu ailesi, bizler sadece bugünü yönetmiyoruz; bizler geleceği inşa ediyoruz.

Her bir hizmetimizde, her bir projemizde çocuklarımızın yarınlarını düşünüyoruz. Daha yaşanabilir, daha huzurlu ve daha güçlü bir Selçuklu için omuz omuza çalışıyoruz. İnanıyorum ki, aramızdaki bu birlik, bu samimiyet, bu dayanışma olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Bugüne kadar birlikte başardık, bundan sonra da birlikte başaracağız inşallah” şeklinde konuştu.

Bayramda görev yapacak tüm çalışma arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum

Bayramların kalplerin yumuşadığı, gönüllerin birbirine daha çok yaklaştığı, kırgınlıkların yerini muhabbetin aldığı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız müstesna zamanlar olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, "Ramazan boyunca kazandığımız bu güzel hasletleri, bayramla birlikte daha da büyütmek en büyük temennimizdir. Ancak biliyoruz ki, bayramda mesai yapacak, çalışacak arkadaşlarımız da var.

Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve hizmetlerin kesintisiz devamı için bayramda da işinin başında olacak arkadaşlarımıza fedakarlıklarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Şimdiden onlara kolaylıklar diliyorum. Bu çok kıymetli ve anlamlı fedakârlıkla birlikte inşallah şehrimizde huzur, güven içerisinde bir bayramı da hep birlikte geçireceğiz.

Bu duygularla sözlerime son verirken; başta sayın kaymakamımız, meclis üyelerimiz ve mesai arkadaşlarım olmak üzere, sizlerin değerli ailelerinin, sevdiklerinizin ve tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramın; kalplerimize huzur, gönüllerimize ferahlık, hanelerimize bereket, ülkemize birlik ve kardeşlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Biz büyük bir aile ve ekibiz

İnsanları bir arada tutan ve onları millet olma seviyesine yükselten birtakım değerler olduğunu söyleyen Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop da, "Bayramlarımızda bizi biz yapan, millet olmanın, kardeşçe yaşamanın güzelliğini hatırlatan değerlerin başında gelen özel ve güzel günlerdir. Birlik, dirlik ve beraberliğimizin adeta çok sağlam perçinleridir.

Belediyemizin değerli çalışanları her birinizin zor şartlarda, meşakkatli bir şekilde görev yaptığınızı biliyorum. Herkesin dinlendiği, uyuduğu saatte belediye çalışanlarımızın önemli bir bölümü görevinin başında. Yaptığınız hizmetler hiçbir şekilde aksamayı kabul edecek işler değil. O bakımdan öncelikle sizlere teşekkür etmek isterim.

Biz büyük bir aile ve ekibiz. Bu ekipte her birimizin ayrı ayrı önemi ve değeri var. Başarı, ben zihniyeti ile olmaz. Zincirin halkaları gibi bir birimize bağlıyız. Bu halkalar ne kadar sağlam ve uyumlu ise başarıda o ölçüde görkemli olur. Beraber görev yaptığımız şu ana kadar gerek Belediye Başkanımız, gerekse bana hiçbir sıkıntı yaşatmadınız ve her zaman, her yerde bizlerin yüz akı oldunuz.

Yakında aranızdan ayrılacak olmam dolayısı ile hepinize en kalbi teşekkürlerimi de bu güzel program vesilesiyle sunmak isterim. Yarın kutlamaya başlayacağımız Ramazan Bayramımızın bizim mutluluğumuza vesile olduğu gibi, başta komşu coğrafyalar olmak üzere, tüm insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlamasını diliyor, bayramın hepimize ve hepinize güzellik, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum.

Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya da beni son kez ve en geniş düzeyde çalışma arkadaşlarım olan sizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” diye konuştu. Başkan Pekyatırmacı ve protokol üyeleri programın sonunda personelle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti.



Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu