2026 Balıkesir’de Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Balıkesir Merkez Ayvalık Balya Bandırma Bigadiç Burhaniye Dursunbey Edremit Erdek Gömeç Gönen Havran İvrindi Kepsut Manyas Marmara Savaştepe Sındırgı Susurluk ilçelerinde Bayram Namazı Vakitleri

Balıkesir'de Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Ramazan Bayramı için yapılan hesaplamalara göre, Balıkesir'de bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.43'te eda edilecek.
Balıkesir İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 07.43
Ayvalık: 07.48
Balya: 07.44
Bandırma: 07.43
Bigadiç: 07.42
Burhaniye: 07.46
Dursunbey: 07.40
Edremit: 07.46
Erdek: 07.44
Gömeç: 07.47
Gönen: 07.44
Havran: 07.46
İvrindi: 07.44
Kepsut: 07.42
Manyas: 07.43
Marmara: 07.45
Savaştepe: 07.44
Sındırgı: 07.42
Susurluk: 07.42
