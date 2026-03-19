KONYA Haberleri

Konya’da acı olay! Genç güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşanan üzücü olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Seydişehir ilçesi Alaylar 2 Mahallesi'nde akşam saatlerinde duyulan silah sesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER HIZLA OLAY YERİNE ULAŞTI

İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan Mustafa Vişneci'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Seydişehir Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Vişneci, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Vişneci'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bayram öncesi gelen bu acı haber, ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını derin üzüntüye boğdu.

(Meltem Aslan)

