Başkan Kavuş personeliyle bayram sevincini paylaştı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Arif Bilge Tesisleri’nde başlayıp hizmet binasında devam eden bayramlaşma programında Başkan Kavuş, mesai arkadaşlarının bayramını kutladı ve bayram boyunca çalışmalarına devam edecek personeline kolaylıklar diledi.

MERAM BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR AİLEDİR

Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen programda samimi ve sıcak görüntüler yaşanırken, Başkan Kavuş belediye çalışanlarının Meram'a sunduğu hizmetlerdeki gayretinin her zaman takdirle karşılandığını ifade etti.

Meram Belediyesinin büyük ve güçlü bir aile olduğuna dikkat çeken Kavuş, çalışanların fedakârlıkları sayesinde bayramlarda hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel zamanlar olduğuna değinen Başkan Kavuş, personelin aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

BELEDİYECİNİN TATİLİ YOKTUR

Konuşmasında belediyeciliğin kesintisiz bir hizmet anlayışı gerektirdiğini belirten Başkan Kavuş, bayram süresince de Meramlıların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerin görevlerinin başında olacağını ifade etti.

"Belediyecinin tatili yoktur” diyen Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için ekiplerimiz bayram boyunca da görevlerinin başında olacak ve koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürecek. Bizler 365 gün, 24 saat Meramlı hemşehrilerimizin hizmetindeyiz.”

HİZMETLERİMİZE YENİ SEZONDA DA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

Ramazan ayının manevi atmosferinde yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini de hatırlatan Başkan Kavuş, belediye çalışanlarının gösterdiği özverinin Meram Belediyesini örnek gösterilen kurumlar arasına taşıdığını belirtti.

Başkan Kavuş, "Sizlerin emeği ve gayreti sayesinde Meram'da güzel hizmetlere imza atıyoruz. Ortaya koyduğumuz çalışmalarla hemşehrilerimizin gönlünde yer edinmek bizler için en büyük mutluluk. İnşallah bundan sonra da yaptıklarımızın üzerine yenilerini koyarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Program, Başkan Kavuş'un personelle tek tek bayramlaşması ve hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu