Başkan Altay ramazanın son teravih namazı sonrası esnafla ve vatandaşla buluştu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ramazan ayının son teravih namazı sonrası Türbeönü Çarşıları ve Tarihi Bedesten’de esnaf ziyaretlerinde bulunarak bayram alışverişi yapan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Altay tüm Konyalıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının son teravih namazı sonrası şehir merkezinde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Türbeönü Çarşıları ve Tarihi Bedesten'de esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen, bayram alışverişi yapan Konyalılarla hasbihal eden Başkan Altay, "Elhamdüllilah Ramazan'ı çok verimli bir şekilde geçirdik. Konya Ramazan'ın en güzel şekilde yaşandığı şehirlerden birisi.
Bir taraftan teravihlerde camilerimiz doldu bir taraftan da sabahleyin mukabeleye giden ablalarımız şehrimize bereket kattı. Özellikle okullarımızda bu yıl Ramazan'ın coşkulu şekilde kutlanmasına çok mutlu olduk.
Bugün de bayram dolayısıyla esnafımızı ziyaret ettik. Konya bayram hazırlıklarını tamamladı. Tüm hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim nice Ramazanlara ve bayramlara bizleri kavuştursun. Tüm Konyalıların ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun” ifadelerini kullandı.
