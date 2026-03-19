2026 Ağrı’da Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Ağrı Merkez Diyadin Doğubayazıt Eleşkirt Patnos Taşlıçay Tutak İlçeleri Bayram Namazı Saati

Ağrı'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Ramazan Bayramı için yapılan hesaplamalara göre, Ağrı'da bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 06.42'de eda edilecek.
Ağrı İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Ağrı Merkez: 06.42
Diyadin: 06.40
Doğubayazıt: 06.38
Eleşkirt: 06.44
Patnos: 06.43
Taşlıçay: 06.41
Tutak: 06.43
Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi