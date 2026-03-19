TÜGİKKONYAGİAD başkanı Gülvezir Korkmaz’dan ramazan bayramı mesajı

TÜGİK Konya Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜGİKKONYAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gülvezir Korkmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birleştirici gücüne vurgu yaparak tüm iş dünyasının ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Başkan Korkmaz, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın ardından bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bayramların manevi duyguların en üst düzeye çıktığı özel günler olduğunu belirtti.

Korkmaz: "Bayramlar, toplumsal bağlarımızı güçlendiren, kırgınlıkları unutturan ve bizleri ortak değerlerde buluşturan en müstesna günlerdir. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler, bir yandan şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınması için var gücümüzle çalışırken, diğer yandan bu özel günlerin getirdiği paylaşma kültürüyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyi en asli görevimiz kabul ediyoruz.

Ancak bayram sevincimizi yaşarken, dünyanın dört bir yanında zulüm altında olan soydaşlarımızı ve dindaşlarımızı unutmamız mümkün değildir. Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkü kardeşlerimizin hürriyetine ve huzuruna kavuşması en büyük temennimizdir. Millî mevcudiyetimizin ve manevi değerlerimizin sarsılmaz bir bütün olduğu bilinciyle; mazlum coğrafyaların gözyaşının dindiği, Türk-İslam coğrafyasında bayramın gerçek manasıyla yaşandığı bir dünya hayal ediyoruz.

Özellikle üretimin, istihdamın ve girişimcilik ruhunun merkezi olan Konya'mızda, el birliğiyle daha güzel yarınlar inşa etme azmimiz her geçen gün güçlenmektedir. Bu bayramın, hanelerimize huzur, sofralarımıza bereket ve tüm insanlığa barış getirmesini temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta TÜGİKKONYAGİAD ve GİADREZİDANS çatısı altındaki değerli üyelerimiz ve iş dünyamızın temsilcileri olmak üzere, hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi