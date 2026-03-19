2026 Adana’da Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Adana Merkez Aladağ Ceyhan Feke İmamoğlu Pozantı Kozan Karataş Karaisalı Tufanbeyli Saimbey ve Yumurtalık İlçelerinde Bayram Namazı Vakitleri

Adana'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Ramazan Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Adana'da bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.12'de eda edilecek.
Adana İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Merkez: 07.12
Aladağ: 07.12
Ceyhan: 07.10
Feke: 07.10
İmamoğlu: 07.11
Karaisalı: 07.13
Karataş: 07.12
Kozan: 07.10
Pozantı: 07.14
Saimbeyli: 07.09
Tufanbeyli: 07.09
Yumurtalık: 07.10
