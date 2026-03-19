2026 Adıyaman’da Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Adıyaman Merkez, Besni Çelikhan Gerger Gölbaşı Kâhta Samsat Tut Sincik İlçelerinde Bayram Namazı Vakitleri

Adıyaman'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Ramazan Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Adıyaman'da bayram namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.01'de eda edilecek.
Adıyaman İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Adıyaman Merkez: 07. 01
Besni: 07.02
Çelikhan: 07.01
Gerger: 06.58
Gölbaşı: 07.03
Kâhta: 06.59
Samsat: 07.00
Sincik: 06.59
Tut: 07.02
Adıyaman genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak.
Kaynak: Haber Merkezi