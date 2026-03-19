Konya’daki ölümlü kaza! Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Konya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kişinin kimlikleri netleşti.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Konya–İstanbul karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu olduğu öğrenildi.

2 ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, Sızma ile Bahçesaray mahalleleri arasında kalan bölümde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralıların Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik yoğunluğunun il merkezine kadar ulaştığı belirtildi. Ekipler, yolu kontrollü şekilde trafiğe açarken yetkililer kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi