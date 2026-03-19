Büyükşehir çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Altay: “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanları ile bayramlaştı. Konya tarihine geçen işlerin yapılmasında emek gösteren herkese teşekkür eden Başkan Altay, “Her zaman ifade ettiğim gibi biz büyük ve güçlü bir aileyiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda tüm çalışanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Başkan Altay, bu seneyi diğer Ramazanlardan ayıran en önemli işlerden birisinin de özellikle okullarda çocukların yaptığı Ramazan kutlamaları olduğunu, ders zillerinden ilahilere kadar aslına rucu etmiş bir Ramazan'ı tekrar yaşadıklarını söyledi.

"ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIMIZIN ZİHNİNDE UNUTULMAZ BİR RAMAZAN'I EDA ETMİŞ OLDUK”

Geçen yıl başlattıkları cadde ve sokak süslemelerine bu yıl belediye binalarını da ekleyerek devam ettiklerini ifade eden Başkan Altay, "Özellikle çocuklarımıza gönderdiğimiz 50 bine yakın ‘ilk oruç' hediyesi ile evler de ciddi manada süslenmiş oldu. Böylece özellikle çocuklarımızın zihninde unutulmaz bir Ramazan'ı eda etmiş olduk. Bir taraftan da paylaşmanın, birlikte olmanın gereği olarak iftarlarda, sahurlarda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye gayret ettik. Yurt dışındaki kardeşlerimizle bir araya geldik. Şimdi hep birlikte bayrama kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

"DUALARIMIZIN BAŞINDA GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİ UNUTMAYALIM”

Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: "İki Ramazan'dır İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın acısıyla buruk bayramlar yaşamıştık. Orada bir ateşkes oldu diye sevinirken İsrail içeriye yardımların girmesi ve anlaşma şartlarının hiçbirisine uymama konusunda yine kendine yakışanı yapmaya devam ediyor. Onun için dualarımızın başında Gazzeli kardeşlerimizi unutmayalım. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) olarak Gazze'deki kardeşlerimize yardım etmek için çaba gösteriyoruz.”

BU YIL İLK KEZ SURİYE'DE İFTAR ORGANİZASYONLARI DÜZENLENDİ

Bu yıl ilk kez Suriye'de iftarlar verdiklerini anımsatan Başkan Altay, "Hama, Humus ve Şam'da iftarlar verdik. Böylece hem Konya'dan Suriye'ye dönen kardeşlerimizle yeniden bir buluşma imkanı oldu. Hem de Suriye'nin yeniden normalleşmesi adına önemli bir katkı sağlamış olduk. Özellikle son 20 gündür Amerika ve İsrail'in İran'a başlattığı hava saldırısı ile birlikte bölgemiz yeniden adeta bir ateş çemberine döndü. Savaşın körfez ülkelerine yayılma riski ile birlikte sınırımızda da maalesef üç füze, her ne kadar İran tarafı Türkiye'ye atmadığını ifade etse de sınırlarımızı ihlalle ilgili bir sorun yaşadık. Bunu niye anlatıyorum? Arkadaşlar ne kadar hizmet edersek edelim, ne kadar iş yaparsak yapalım, ne kadar zenginleşirsek zenginleşelim. Eğer güven endişeniz varsa o ülkenin ileriye gitmesi mümkün değil. Elhamdülillah 22 yıldır, 23 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye savunma sanayinde çok önemli bir mesafe kat etti ama daha gidecek yolumuz var. Onun için inşallah kesintisiz bir şekilde sürecin devam etmesini sağlamak hepimizin görevi. Ve güçlü bir liderlikle de bu ateş çemberinin içerisinde Türkiye bir huzur ülkesi olarak yoluna devam etme konusunda tüm dünyanın takdirini karşılayan bir diplomasi yürütmeye de devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi bu yolda güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

"TDBB AKADEMİ İLE TECRÜBEMİZİ PAYLAŞMAK İÇİN EĞİTİM ORTAMI HAZIRLIYORUZ”

Sadece Türkiye'de değil, dünyada da belediyecilik konusunda birisi bir şey yapacaksa önce dönüp ‘Konya'da neler olur' diye baktığını anlatan Başkan Altay, "Bunu bir kurumsal yapıya dönüştürmek adına üzerinde uzun süredir çalıştığımız, inşallah yakın zamanda hayata geçireceğimiz TDBB Akademi ile yani Türk Dünyası Belediyeler Birliği Akademisi ile birlikte hem yurt içindeki hem yurt dışındaki belediyelere tecrübemizi paylaşmak için bir eğitim ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Müfredatının belli olduğu, katılımcıların meslek gruplarının belli olduğu, zamanın belli olduğu ve gelenlerin şehirleri için kazanım elde edebilecekleri, hem Büyükşehir Belediyemizin, KOSKİ'mizin tecrübelerini hem de merkez ilçe belediyelerimizin tecrübelerini paylaşacak bir akademi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece edindiğimiz tecrübeyi başkalarına aktarma ve bu bilgi ve tecrübenin tüm Türkiye'de insanların yaşamına kolaylık sağlamasını gerçekleştirmiş olacağız” açıklamasını yaptı.

"BİZ BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ”

Başkan Altay, sadece Türkiye'de değil, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak Bosna Hersek'ten Moğolistan'a kadar 31 ülkeden 1.200'e yakın belediyenin eğitimlerini de Konya'da vermeyi arzu ettiklerini belirterek, "Tabii bu benim tek başıma yapacağım bir iş değil. Her zaman ifade ettiğim gibi biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu başarıda hepinizin çok büyük katkısı var. Bu yükü benim tek başıma kaldırmam ve bu hedefe ulaşmam asla mümkün değil. Onun için ilk günden itibaren verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Önce Hatay'da farkımızı ortaya koyduk. Diğer belediyelere bakınca Konya'nın ne kadar organize olduğunu, hızlı hareket edebildiğini, afet durumlarında nasıl koordine olabildiğini tüm Türkiye görmüş oldu” dedi.

"BU MÜBAREK ŞEHRE HİZMET ETMEK HERKESE NASİP OLMAZ”

Başkan Altay, Konya tarihine geçen işlerin yapılmasında emek gösteren herkese teşekkür ederek, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte bundan sonra da aynı kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Şunu biliyoruz ki bu mübarek şehre hizmet etmek herkese nasip olmaz. Burası Selçuklu'nun darülmülkü, Hazreti Mevlana'nın, Şeyh Sadreddin-i Konevi'nin, Hacı Veyiszade Hazretlerinin, Ladikli Ahmet Hüdai'nin, Seyit Harun Veli Hazretlerinin şehri ve bu şehir her zaman her manada Türkiye'de sözü olan bir şehir olmuş. Biz de bunu güçlendirmek için çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz” dedi.

"AYNI KARARLILIK VE AZİMLE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaların birlik ve beraberlik içinde titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Altay, "Zorlukların yanında kolaylıklar var, bereket var. İnşallah 42 bin kilometrekarelik alanda 31 ilçemizde bundan sonra da aynı kararlılık ve azimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Rabbim nice bayramlara ve Ramazanlara bizleri kavuştursun. Dualarımızdan Gazze'deki kardeşlerimizi, Ortadoğu'da sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerimizi, Suriye'deki kardeşlerimizi unutmayalım. Birbirimize dua edelim. Çalışma arkadaşlarımızı da unutmayalım. Biz büyük bir aileyiz ve kenetlendiğimizde yapamayacak hiçbir iş yok. Bugüne kadar bunu ispat ettik, gösterdik. Bundan sonra da hem ülkemize hem de gönül coğrafyamızdaki insanlara bunu hep birlikte göstermeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİMİZ HER GEÇEN GÜN GÜZELLEŞİYOR”

Başkan Altay, Konya'da oluşan birlikte çalışma kültürünün işlerin bereketlenmesine vesile olduğunu belirterek, "Hem diğer kurumlarımızla hem merkez ilçelerimiz başta olmak üzere ilçelerimizle birlikte uyum içerisinde, keyifle, muhabbetle bu güzel ve mübarek şehre hizmet ediyoruz. Çok zor, zahmetli, meşakkatli işler yapıyoruz. Ama şehrimiz özellikle dışarıdan gelenlerin fark ettiği şekilde her geçen gün güzelleşiyor. Güzelleşmeye de devam edecek. Bu vesileyle son söz olarak bayramlarda çocukları sevindirmeyi ve sıla-i rahim yapmayı da unutmayalım. Özellikle büyüklerimizi ziyaret edelim, akrabalarımızla ilişkilerimizi kesmeyelim. Bu bayramı ailemizle, sevdiklerimizle birlikte güzel bir şekilde geçirip bayramdan sonra tekrar aşkla, şevkle, işimize, gücümüze devam etme muhabbeti oluşturalım diye arzu ediyorum. Hayırlı bayramlar” dedi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu