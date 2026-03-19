Başkan Pekyatırmacı’dan ramazan bayramı mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Pekyatırmacı, bayramın tüm insanlık için huzur, felah, esenlik ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Başkan Pekyatırmacı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Rahmeti, bereketi ve mağfiretiyle gönüllerimizi kuşatan mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendiren Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Rabbimize hamdolsun ki bizleri bir kez daha böyle anlamlı ve mübarek günlere ulaştırdı. Ramazan ayı boyunca paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadık. Aynı sofralarda buluşmanın, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve gönülleri birleştirmenin huzurunu kalplerimizde hissettik.



Ramazan Bayramı ise bu güzel duyguların en derin şekilde yaşandığı, sevgi, saygı ve kardeşliğin gönülden gönüle aktarıldığı; büyüklerimizin hayır dualarını aldığımız, küçüklerimizin sevinciyle umutlandığımız, dostluklarımızı ve akrabalık bağlarımızı daha da kuvvetlendirdiğimiz müstesna zamanlardır. Bu mübarek günlerde kırgınlıkların unutulmasını, gönüllerin birbirine daha da yakınlaşmasını, sevgi ve muhabbetin çoğalmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmelerini özellikle istirham ediyorum. Sevdiklerimize kavuşmanın en güzel yolu dikkatli ve sabırlı olmaktan geçiyor. Hepimizin temennisi; bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi, herkesin sevdiklerine sağ salim kavuşmasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta siz değerli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın tüm insanlık için huzura, felaha, esenliğe, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun, Allah'a emanet olun.”

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu