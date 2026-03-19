Konya’da ölümlü kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

2 ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, Konya–İstanbul karayolunun Sızma ile Bahçesaray mahalleleri arasında kalan bölümünde gerçekleşti. İddiaya göre; 42 DLT 94 plakalı otomobil, sürücüsü Sergen D.'in (36) kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, Sami Kutlu'nun kullandığı 42 AJS 081 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU İL MERKEZİNE KADAR ULAŞTI

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluğun il merkezine kadar uzandığı öğrenilirken, ekipler yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Yaralıların Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;

