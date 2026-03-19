GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,84
EURO
51,89
STERLİN
60,17
GRAM
7.093,09
ÇEYREK
11.704,66
YARIM ALTIN
23.331,29
CUMHURİYET ALTINI
46.463,95
EKONOMİ Haberleri

Motorine dev zam geliyor

- Güncelleme Tarihi:

Motorine dev zam geliyor
İran’daki savaş nedeniyle dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30 oranında azalmasından dolayı akaryakıt fiyatları yükseliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş Körfez bölgesini ateş çemberine çevirdi. Küresel ekonomiyi ilgilendiren petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle tırmanışa geçti.

Dünya petrol arzının neredeyse yüzde 30'unun geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik zincirinin kopması, petrol işleme noktalarının bombalanması fiyatları artırıyor.

Sadece petrol değil, petrol türevi ürünlerin de fiyatları artıyor. Gıdadan plastiğe kadar birçok alanda kullanılan petrol ve türevleri küresel enflasyonu da tetikliyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorine 5,76 lira zam yapıldı. Bunun 58 kuruşluk kısmı Eşel Mobil Sistemi'nden karşılandı ve zam pompalara 5,18 lira olarak yansıyacak. Zam kesinleşmese de Cuma gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması ihtimali yüksek.

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 71,09 liraya, Ankara'da 72,21 liraya, İzmir'de ise 72,49 liraya, Doğu şehirlerinde 73,89 liraya çıkması bekleniyor.

NE KADAR YAKIT HARCANACAK?

100 kilometrede ortalama 6 litre motorin tüketen bir otomobil kilometre başına 5 lira yakıt maliyeti ortaya çıkarıyor. TIR, kamyon gibi araçlar 100 kilometrede 25 litre civarında yakıt tüketiyor ve bunların da kilometre başı maliyeti 19 lira seviyelerinde gerçekleşiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
