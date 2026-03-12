GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Milyonlar bekliyor! Dul ve yetim ikramiyesi 2026 ödeme tarihleri
Ramazan Bayramı yaklaşırken dul ve yetim maaşı alan milyonlarca vatandaşın gözü bayram ikramiyelerinde. Hisse oranına göre belirlenecek dul ve yetim ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği ve ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte ödeme tarihleri…

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala dul ve yetim maaşı alan vatandaşların gündeminde bayram ikramiyesi ödemeleri yer aldı.

Emeklilerle birlikte hak sahiplerine yapılacak ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatırılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrası gözler ödeme takvimine çevrildi.

Peki, hisse oranına göre hesaplanan dul ve yetim ikramiyeleri ne kadar ve ne zaman hesaplara yatacak?

DUL VE YETİM AYLIĞI HİSSE ORANLARI

Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ikramiye ödemeleri kapsamında dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine verilecek tutarlar, hisse oranlarına göre hesaplanacak.

Vefat eden sigortalının yakınlarına bağlanan ölüm aylığı kapsamında ödenecek bayram ikramiyelerinde oranlar hak sahipliği durumuna göre değişiyor:

Vefat eden sigortalının eşi, çocuk yoksa %75 oranı ile ikramiye alır.

Eş ve çocuklar birlikte hak sahibiyse, eş %50 oranı ile alır.

Ölüm aylığı alan yetimler %25 oranı ile ikramiye alır.

DUL VE YETİM AYLIĞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Dul ve yetim ikramiyelerinde %75 hisse alanlar 3.000 TL, %50 hisse alanlar 2.000 TL, %25 hisse alanlar ise 1.000 TL ödeme alacak.

DUL VE YETİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre emekli maaşı ödemeleri 14 Mart itibarıyla başlayacak.

Bu kapsamda dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerinin de aynı süreçte hesaplara aktarılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

