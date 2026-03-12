Konya’daki işletme hakkında yasal süreç başlatıldı! Görüntüler gündem olmuştu
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da, hijyen koşullarının yetersiz olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılan hayvancılık işletmesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesindeki bir hayvancılık işletmesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin ardından çalışma başlattı.
Hijyen koşulları yetersiz olan hayvancılık işletmesi hakkında suç duyurusu
İşletmenin bulunduğu adrese giden ekipler, yaptıkları denetimde, işletmede herhangi bir hayvanın bulunmadığını, besi süreleri tamamlanan büyükbaşların satıldığını, son dönemde kentte etkili olan yağışlar sırasında temizlik çalışmalarının istenilen düzeyde gerçekleştirilemediğini tespit etti.
Denetim kapsamında, gerekli temizlik çalışmaları yaptırılarak, işletmenin hayvan sağlığı ve hijyen koşulları açısından uygun hale getirilmesi için gerekli tedbirler alındı.
İncelemelerin ardından Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
