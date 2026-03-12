Konya’da şehit mezarlarının bakım ve onarımı için çalışma başlatıldı
- Güncelleme Tarihi:
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Konya Şehitliği’nde, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklardan biri olarak gördüklerini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla 81 ilde şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan bir seferberliğin başlatıldığını anlatan Topal, çalışmalarla mezarların mevcut durumlarının da kayıt altına alındığını, gerekli işlemlerin takip edildiğini dile getirdi.
Topal, şehitlerin hatırasını gelecek nesillere aktarmayı görev bildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve istiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri işte burada aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam etmektedir. Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik, onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz. Bu şehitlikler, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abideleridir."
Topal, şehitlere duyulan minnet ve saygının bir göstergesi olarak yürütülen çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
