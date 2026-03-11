Hasan Kılca Karatay Belediyespor kulübü ile iftarda bir araya geldi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor’un kulüp yöneticileri, antrenör ve sporcularıyla iftar yaptı, ardından Keçeciler Mahallesi’nde teravih sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında gençler ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Kılca, program kapsamında ilk olarak Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Karatay Belediyespor Kulüp yöneticileri, antrenörleri ve sporcularıyla bir araya gelerek gençlerle sohbet etti ve taleplerini, düşüncelerini dinledi.

KAYA: KARATAY BELEDİYESPOR TÜRK SPORUNA KATKI SAĞLIYOR

İftar programında konuşan Konyaspor Kulübü 2. Başkanı Ali Kaya, Karatay Belediyespor'un altyapı çalışmalarının başarısına dikkat çekerek Hasan Kılca ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Karatay Spor Okulları'nda çok sayıda öğrencinin sporla buluştuğunu belirten Ali Kaya, sporun çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Karatay Belediyespor bünyesinde 1460 lisanslı sporcunun bulunduğunu vurgulayan Kaya, kulübün hem gençlerin gelişimine katkı sağladığını hem de Konya futboluna önemli kazanımlar sunduğunu söyledi.

Ali Kaya, Karatay Belediyespor'un Konya'ya ve Konyaspor'un altyapısına futbolcu yetiştirme noktasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek genç sporcuların azmi, hırsı ve heyecanının bu süreçte büyük değer taşıdığını dile getirdi. Türk futbolunda yerli oyuncu yetiştirmenin önemine de değinen Ali Kaya bu noktada katkı sunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya, antrenörlere, Karatay Belediyespor Kulübü yöneticilerine ve spor okullarında görev yapan eğitmenlere teşekkür etti.

AY: KARATAY BELEDİYESPOR ÖNEMLİ AMATÖR KULÜPLERDEN BİRİ

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay ise Karatay Belediyespor'un spor altyapısı ve gençlere yönelik yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Remzi Ay, Ramazan ayında sporcuların bir araya gelmesinin birlik ve beraberlik açısından anlamlı olduğunu belirterek Karatay Belediyesi'nin spora yaptığı yatırımların önemli olduğunu söyledi.

Karatay Belediyespor'un Türkiye'deki en büyük amatör kulüplerden biri olduğuna vurgu yapan Ay, yapılan yatırımların yalnızca branşlarla sınırlı kalmadığını, tesisleşme anlamında da önemli adımlar atıldığını ifade etti. Karatay Belediyesi'nin mahallelere kazandırdığı futbol sahaları, spor salonları ve tenis kortlarıyla ilçenin spor altyapısının güçlendiğini belirten Ay, bu çalışmaların gençler için önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Remzi Ay, sporcuların geleceğin yıldızları olacağına inandığını ifade ederek Karatay Belediyespor'dan özellikle salon sporlarında önemli başarılar ve madalyalar beklediklerini söyledi. Güçlü altyapı sayesinde gelecekte olimpiyat seviyesinde sporcuların yetişeceğine inandığını belirten Ay, tüm sporculara başarılar diledi.

KILCA: HEDEFİMİZ AHLAKLI SPORCULAR YETİŞTİRMEK

Son olarak konuşan Hasan Kılca ise gençlerin sporla buluşmasının önemine vurgu yaparak Karatay Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Gençleri iyi bireyler olarak yetiştirmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Kılca, sporun sadece fiziksel gelişim değil aynı zamanda karakter ve centilmenlik açısından da büyük katkı sağladığını söyledi. İlçede yaklaşık 90 bin öğrencinin bulunduğunu dile getiren Hasan Kılca, her bir öğrenciye ulaşmayı ve onların yeteneklerine göre spor yapabilecekleri imkanları sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Göreve geldikleri günden bu yana spora yönelik yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımların meyvelerini aldıklarını ifade eden Kılca, Karatay Belediyespor'un altyapı çalışmalarıyla genç sporcuların gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Yapımı süren spor tesisinin tamamlanmasıyla birlikte tüm branşların aynı merkezde daha güçlü şekilde faaliyet göstereceğini belirten Hasan Kılca, sporculara ve ailelerine teşekkür ederek, gençlerin iyi bir insan ve ahlaklı bir sporcu olarak yetişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

BAŞKAN KILCA'DAN KONYASPOR MAÇINDAKİ KARARLARA SERT TEPKİ

Geçtiğimiz günlerde oynanan Konyaspor'un maçına da değinen Başkan Kılca, şunları söyledi: "Biz sporcularımızın sadece iyi bir sporcu değil, her şeyden önce iyi bir insan ve ahlaklı birey olmalarını önemsiyoruz. Spor; adalet, dürüstlük ve fair-play ruhuyla güzeldir. Ancak geçtiğimiz günlerde oynanan Konyaspor maçında bazı olaylar sporun ruhuna tam olarak uygun düşmedi. Maalesef bu hafta gördünüz Konyaspor maçında bir tiyatro oynandı. İşte ahlak olsaydı bu tiyatro olmazdı. Hakemde de sporcularda da ahlak olacak. Biz, sporu her zaman ahlakla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Konyasporumuza başarılar diliyorum; maçlarını yakından takip ediyoruz ve inanıyoruz ki sezonu hak ettikleri iyi bir sıralamayla tamamlayacaklar.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu