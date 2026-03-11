GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Akşehir’de “Kiraz Çiçeği Festivali“ için hazırlıklar başladı
Konya’nın Akşehir ilçesinde, ilçenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kirazın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenmesi planlanan “Akşehir Kiraz Çiçeği Festivali“ için hazırlıklar başladı.

Festival kapsamında yapılacak çalışmaların planlanması amacıyla Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder ile AKSEV Müdürü Şener Aksoy katıldı. Toplantıda bahar döneminde düzenlenmesi planlanan festivalin içeriği, yapılabilecek etkinlikler ve organizasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Planlanan festival ile Akşehir kirazının marka değerinin artırılması, ilçenin tarımsal potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve kiraz üreticilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Festival sayesinde tarımsal üretim ile turizmin bir araya getirilmesi, ilçeye gelen ziyaretçi sayısının artırılması ve Akşehir'in tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca kiraz bahçelerinde düzenlenebilecek etkinlikler, yöresel ürün stantları, kültürel programlar ve çeşitli tanıtım faaliyetleri gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Bahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan Akşehir Kiraz Çiçeği Festivali'nin hem üreticilere hem de ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. 

