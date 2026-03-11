Konya’da deprem! Başkan Altay’dan açıklama geldi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre ciddi bir olumsuzluk bildirilmedi.
BAŞKAN ALTAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Altay, ekiplerin sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Cihanbeyli ilçemizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz.”
EKİPLER SAHADAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
Başkan Altay açıklamasının devamında, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun.” ifadelerini kullandı.
Depremin ardından ilgili birimlerin bölgedeki durumu takip ettiği ve gerekli kontrollerin sürdüğü bildirildi.
