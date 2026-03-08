Konya’da film gibi olay! Aracı gasp edip kaçtı: Polis takibinde yakalandı

​Konya’da gece saatlerinde bir aracı tehdit yoluyla ele geçirerek kaçan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 454 bin 931 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 8 Mart 2026 günü saat 03.45 sıralarında Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Mengene Caddesi üzerinde meydana geldi. Yardım ister gibi bir aracı durduran şüpheli, yanında bulunan bir kutuyu göstererek içinde silah olduğunu söyleyip sürücüyü tehdit ederek aracı aldı.

Polisten kaçarken ekip otosuna çarptı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı kısa süre içerisinde tespit ederek takibe aldı. "Dur” ihtarlarına rağmen kaçmaya devam eden araç, kovalamaca sırasında bir polis ekip otosuna çarparak maddi hasara neden oldu.

454 bin 931 TL idari para cezası uygulandı

Şüpheli, Selçuklu ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında yağma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından adli işlem başlatılırken, trafik ekipleri tarafından 9 ayrı ihlalden toplam 454 bin 931 TL idari para cezası uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden bu tür olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.

