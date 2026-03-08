Kulu Belediye Başkanı Sertdemir Ramazan’da gurbetçilerle bir araya geldi

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Avusturya’da yaşayan Kululu gurbetçileri ziyaret ederek Ramazan ayının manevi atmosferini hemşehrileriyle birlikte paylaştı.

Graz kentinde düzenlenen buluşmada gurbette yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Sertdemir, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda gurbetçilerle sohbet eden Sertdemir, onların talep ve görüşlerini de dinledi.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Sertdemir, Ramazan ayının manevi bereketini gurbetteki hemşehrileriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayının manevi bereketini Avusturya/Graz'daki hemşehrilerimizle birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadık. Bu mübarek ayda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güzel şekilde yaşandığı bu buluşmada gurbetteki hemşehrilerimizle bir araya gelmek bizler için ayrı bir anlam taşıdı. Bizleri Avusturya/Graz'a davet eden ve büyük bir misafirperverlikle karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Gurbetten tüm Kulu'lu hemşehrilerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”

Buluşmada gurbetçi vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Sertdemir'e teşekkür etti.

(Cumali Özer)