Konya’da bazı kamu binaları vakıf adına tescil edildi!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi notuna göre, Konya’da bazı kamu kurumlarının kullandığı taşınmazlar 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında vakıf adına tescil edildi.

2025–2026 dönemini kapsayan çalışmada, geçmişte vakıf arazileri üzerine inşa edildiği belirlenen bazı binaların hukuki durumu netleştirildi.

Merkez Bankası binası vakıf taşınmazı olarak tescil edildi

Konya'nın Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi 2677 ada 56 parselde bulunan ve halen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kullanılan bina, vakıf taşınmazı olarak kayıtlara geçti.

Toplam 1.814 metrekare alana sahip taşınmazın, İstabl-ı Amire Payelilerinden Süleyman Bey bin Memiş Paşa Vakfı'na ait olduğu belirtildi. Söz konusu yapı 1970 yılında Süleymaniye Medresesi ve arsası üzerine inşa edildi ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli bulunuyor.

Taşınmaz, 26 Aralık 2025 tarihinde vakıf adına resmen tescil edildi.

Ziraat Bankası binasının vakıf kaydı yapıldı

Konya'nın Meram ilçesi Şükran Mahallesi 876 ada 21 parselde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından kullanılan bina da vakıf taşınmazı olarak tescil edilen yapılar arasında yer aldı.

Toplam 1.658,67 metrekare alana sahip taşınmazın, Şeyh Mehmed Bin İbrahim (Yağmuroğlu Medresesi) Vakfı'na ait olduğu ifade edildi. 1928 yılında yapılan bina, Yağmuroğlu Medresesi arsası üzerine inşa edildi ve korunması gerekli kültür varlığı olarak kayıtlı.

PTT binası da vakıf mülkiyetinde

Aynı mahallede 876 ada 42 parselde bulunan ve Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından kullanılan bina da vakıf adına tescil edilen taşınmazlar arasında.

Toplam 621,26 metrekare alana sahip yapı, Hacı Hasan Ağa Bin Yahya Vakfı'na ait arsa üzerinde bulunuyor. 1926 yılında inşa edilen bina Kara Hafız Medresesi arsası üzerine yapılmış olup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli.

Türk Telekom binası da listeye girdi

Şükran Mahallesi 876 ada 43 parselde bulunan ve Türk Telekom tarafından kullanılan bina da vakıf taşınmazı olarak tescil edildi.

Toplam 1.367,85 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın Şeyh Mehmed Bin İbrahim (Yağmuroğlu Medresesi) Vakfı'na ait olduğu, yapının 1930'lu yıllarda medrese arsası üzerine inşa edildiği ve korunması gerekli kültür varlığı statüsünde bulunduğu belirtildi.

