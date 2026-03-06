Tarih kesinleşti! Benzin ve motorine zam geliyor

Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına yeni bir zam daha geldi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar Körfez'e yayıldı.
Stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması, petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.
Petroldeki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 55 kuruş zam gelecek. Benzinin yanı sıra motorinde de fiyat artışı yaşanacak. Motorine gelecek zammın ise 1 lira 14 kuruş olduğu bildirildi.
İstanbul'da bugün benzinin litresi 59,33 liradan satılıyor. Motorinin fiyatı ise 63,52 lira.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE
Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanacak.
Eşel mobil sistemin devreye girmesiyle 2.18 TL zammın 1,63 TL'si ÖTV'den karşılanacak ve pompaya 55 kuruş yansıyacak. Motorinde ise 4,55 TL zammın 3,41 TL'si ÖTV'den karşılanacak ve pompaya 1.14 TL yansıyacak.
