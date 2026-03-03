Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2,96, yıllık bazda yüzde 31,53 oldu

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 36,44 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44 artış, ulaştırmada yüzde 28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 6,89 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,89 artış, ulaştırmada yüzde 2,58 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,40 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,71, ulaştırmada 0,43 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla, 27 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 142 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 29,91 ARTTI, AYLIKTA YÜZDE 2,16 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,05 artış olarak gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDFEKSİ YILLIK YÜZDE 27,56, AYLIK YÜZDE 2,43 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,43 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,16 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,60 artış gösterdi.

YÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 27,98 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,88 artış, imalatta yüzde 27,98 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 22,53 artış ve su temininde yüzde 38,22 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 26,09 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,14 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57 artış, enerjide yüzde 20,68 artış ve sermaye mallarında yüzde 29,51 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 2,95 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,31 artış, imalatta yüzde 2,95 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,04 azalış ve su temininde yüzde 3,65 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,47 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,30 artış, enerjide yüzde 0,22 azalış ve sermaye mallarında yüzde 2,25 artış olarak gerçekleşti.

