Savaş kripto para piyasasını vurdu

ABD ile İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarla birlikte kripto para piyasası da etkilendi. Süşüşler Bitcoin’de yüzde 2,5’i, Ethereum’da yüzde 3’ü, Ripple’da ise yüzde 5,5’i aştı.
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlatırken başkent Tahran'da, art arda patlama sesleri duyuldu. Sabah saatlerinde başlayan saldırılar, ülkenin çeşitli noktalarını hedef aldı.
Artan jeopolitik gerilimlerle de yatırımcılar riskli varlıklardan kaçmaya başladı, kripto para piyasasında da satış baskısı arttı.
BITCOIN NE KADAR OLDU?
Bitcoin yüzde 2,6 azalışla 63 bin 847 dolara, Ethereum yüzde 3,3 düşüşle 1.858 dolara, Ripple da yüzde 5,9 kayıpla 1,3 dolara geriledi.
Kripto para piyasasının toplam değerini ifade eden Total Market ise yüzde 2,7 düşüşle 2,2 trilyon dolara indi.
Halihazırda ABD'de teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin devam etmesi piyasalarda risk algısının artmasına neden olurken, kripto para piyasasındaki düşüşleri de hızlandıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.
