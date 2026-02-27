DDKKM bakiyesi 100 milyon dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM hesaplarının stok bakiyelerinin ocak ayı sonuçlarını yayımladı.
Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, ocakta 100 milyon dolar azalarak 200 milyon dolardan 100 milyon dolara indi.
Kaynak: AA
