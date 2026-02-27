Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen hakkında iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş ile Dikmen hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve `Futbolda Bahis-Şike` olarak bilinen soruşturmalar kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 34 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
Kaynak: AA