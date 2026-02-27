Tipide mahsur kalan santral işçileri 9 saat süren operasyonla kurtarıldı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Kuvvetli tipi nedeniyle Sivas'ın Gürün ilçesinin çevre il ve ilçelerle adeta bağlantısı kesildi. Gürün-Sivas karayolu üzeri Çiçekyurt Köyü yakınlarında bulunan rüzgar enerji santralinin 4 çalışanı, nöbet değişimi sonrası yolda mahsur kaldı.
İlçe Özel İdaresi ekipleri 9 saat süren zorlu bir operasyonla 4 santral çalışanını kurtarmayı başardı. Sağlık durumları iyi olan 4 kişi geceyi geçirmeleri için Çiçekyurt Köyü'ne ulaştırıldı.
Kaynak: İHA