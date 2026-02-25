Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Karabük’te 82 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, Kurtuluş Mahallesi Esentepe Caddesi'nde bulunan Kaya Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yalnız yaşadığı öğrenilen Hanife Dikmen'den (82) bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler hareketsiz halde buldu
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dikmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hanife Dikmen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”