GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,97
EURO
51,77
STERLİN
59,42
GRAM
7.447,89
ÇEYREK
12.290,96
YARIM ALTIN
24.499,97
CUMHURİYET ALTINI
48.791,38
GÜNCEL Haberleri

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı! 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı! 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü
Mersin’in Bozyazı ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi üzerindeki okul bölgesinde bulunan trafik ışıklarında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem Mavzer (19) yönetimindeki 33 BDC 846 plakalı motosiklet ile T.C. idaresindeki 66 FF 881 plakalı kamyonet çarpıştı.

Hayatını kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç sürücü, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Mavzer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER