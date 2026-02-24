Punch sosyal medyayı ikiye böldü: Hayvanat bahçesine eleştiri yağıyor

Japonya’da oyuncak bir orangutana sarıldığı görüntülerle viral olan bebek maymun Punch, hayvan hakları tartışmasını alevlendirdi. PETA, hayvanat bahçelerini “esaret”le suçlarken oyuncağın satışları patladı.

Japonya'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan bebek maymun Punch'ın hikayesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bir hayvan hakları örgütü olayın hayvanat bahçelerindeki "acımasızlığın” göstergesi olduğunu savundu.

Tokyo yakınlarındaki Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Punch, annesi tarafından terk edildikten sonra yapay bir ortamda büyütüldü. Temmuz ayında dünyaya gelen bebek makak, geçen ay yeniden sürüsüne katılmak üzere eğitime başladı.

OYUNCAK ORANGUTANLA VİRAL OLDU

Punch, diğer maymunlar tarafından zorbalığa uğradığı ve teselliyi bir IKEA peluş orangutana sarılarak aradığı görüntülerle kısa sürede internet fenomeni haline geldi.

Binlerce paylaşım yapılırken, hayvanat bahçesine ziyaretçi akını yaşandı. Hafta sonunda Punch'ı görmek isteyen hayranlar bir saate varan kuyruklar oluşturdu. Hayvanat bahçesi, yalnızca pazartesi günü 5 binden fazla ziyaretçi kaydedildiğini açıkladı.

PETA'DAN SERT ELEŞTİRİ

Hayvan hakları örgütü Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA), olayın "sevimli” olarak görülmemesi gerektiğini savundu.

"Hayvanat bahçeleri sığınak değildir. Hayvanların kapatıldığı, özerklikten mahrum bırakıldığı ve vahşi doğadaki karmaşık çevrelerinden koparıldığı yerlerdir.” açıklamasını yapan örgüt, Punch'ın durumunun genç ve son derece sosyal bir primatın izolasyon ve kayıpla baş etmeye çalışmasının bir yansıması olduğunu belirtti.

PETA Asya Direktörü Jason Baker, Punch'ın saygın bir doğal yaşam alanına taşınması çağrısında bulunarak, "Duyarlı canlılar cazibe unsuru olarak görülmeye devam ettikçe Punch gibi hayvanlar esaret altında acı çekmeye devam edecek.” dedi.

IKEA OYUNCAĞA YOĞUN TALEP

Öte yandan Punch'ın sarıldığı peluş orangutanın üreticisi İsveçli mobilya devi IKEA, ürüne yönelik "benzeri görülmemiş” bir ilgi yaşandığını duyurdu.

IKEA mağazalarının büyük bölümünü kontrol eden Ingka Group, satışların "önemli ölçüde arttığını” ve ürünün Japonya ile ABD dahil bazı pazarlarda tükendiğini açıkladı.

HAYVANAT BAHÇESİNDEN AÇIKLAMA

Ichikawa Hayvanat Bahçesi, artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle maymunların stresini azaltmak amacıyla kafesin bir bölümünde "kısıtlı alan” oluşturduklarını bildirdi.

Hayvanat bahçesi ayrıca çok sayıda kişinin bağış yapmak istediğini ilettiğini açıkladı.

Son bilgilendirmede ise Punch'ın iki maymun tarafından özenle tımar edildiği ve gruba "istikrarlı biçimde uyum sağladığı” belirtildi.

Punch'ın hikayesi, sosyal medyada dikkat çekerken, hayvanat bahçelerinin rolü ve esaret altındaki hayvanların koşulları konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

