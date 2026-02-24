GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Fırtınalı havada denize giren genç adamdan acı haber 7 gün sonra geldi

Antalya’da dalgaların zaman zaman 5 metre yüksekliği bulduğu fırtınalı havada Konyaaltı Sahili’nde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç güvenlik görevlisi, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahilinde 17 Şubat gecesi 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, zaman zaman dalgaların yüksekliğinin 5 metreyi bulduğu fırtınalı havada bir kişinin denize girdiği ve gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan ve denizden yapılan aramalar sonucu isminin Onur Öğüt (32) olduğu öğrenilen şahıs ihbarın yapıldığı noktadan yaklaşık 300 metre mesafede Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıyıya yakın noktada bulundu.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Bilinci kapalı şekilde karaya çıkartılan Öğüt'e olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede entübe edilen Öğüt, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç güvenlik görevlisinin cansız bedeni savcılık ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Acı haberi alan Öğüt'ün anne ve babasının bir hayli üzgün olduğu görülürken, genç güvenlik görevlisinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Serik ilçesi Abdurrahmanlar Çıtlıklı Mezarlığı'nda götürüldü.

Kaynak: İHA

