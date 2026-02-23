Anne-oğul 230 bin uyuşturucu hapla yakalandı: Oğlu tutuklandı anneye adli kontrol

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Z.S. (31) ile annesi Ü.S.'nin (55) kiraladıkları iki konutta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda her iki adreste toplam 230 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerden birinin uyuşturucu maddelerin muhafaza edilmesi amacıyla kullanıldığı, diğer adreste ise şüphelilerin birlikte ikamet ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, annesi Ü.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
