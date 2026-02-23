GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Magandalıkta sınır tanımadı: Pompalıyla ateş açıp sosyal medyada yayınladı

Magandalıkta sınır tanımadı: Pompalıyla ateş açıp sosyal medyada yayınladı
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir şahıs, cadde ortasında pompalı tüfekle havaya defalarca ateş açtı. O anları arkadaşına kaydettiren şüpheli, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca polis ekipleri harekete geçti.

Olay, Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G. isimli şahıs mahalle arasında eline aldığı pompalı tüfekle art arda havaya ateş etti. Çevrede büyük paniğe neden olan şahıs, o anları yanında bulunan arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

