Bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 zanlı tutuklandı

Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin tutuklandığı soruşturma derinleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kavgada bıçakla yaralanan ve hastanede tedavi gören O.Ç'nin babası F.Ç'nin şüphelilerden şikayetçi olmaması yönünde tehdit mesajları aldığı tespit edildi.
Ekipler, babayı tehdit ettiği belirlenen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA