GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,80
STERLİN
59,29
GRAM
7.436,16
ÇEYREK
12.267,08
YARIM ALTIN
24.452,38
CUMHURİYET ALTINI
48.696,60
GÜNCEL Haberleri

Bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 zanlı tutuklandı

Bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
Bağcılar’da, bir çocuğu darbeden 18 yaşın altındaki kişilerin olduğu gruba müdahale eden gencin bıçaklanmasına ilişkin aileye tehdit mesajları gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin tutuklandığı soruşturma derinleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kavgada bıçakla yaralanan ve hastanede tedavi gören O.Ç'nin babası F.Ç'nin şüphelilerden şikayetçi olmaması yönünde tehdit mesajları aldığı tespit edildi.

Ekipler, babayı tehdit ettiği belirlenen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER