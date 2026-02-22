Mefruşatçıya giden birinin amacı hangisi olabilir? Beyaz’la Joker Sorusu

Ev dekorasyonunda estetiği ve konforu ön plana çıkaran tekstil ürünleri, bir mekanın atmosferini tamamen değiştiren en önemli unsurlardır. Yaşam alanlarını daha şık ve kullanışlı hale getirmek isteyenler için bu durak, geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunar.
Mefruşatçıya giden birinin amacı hangisi olabilir?
Kelime anlamını ve mefruşat sektörünün hizmet alanlarını incelediğimizde:
Mefruşat Nedir: Arapça kökenli olan bu kelime, "döşeme" ve "yaygı" anlamına gelir. Evlerde kullanılan perde, örtü, yatak takımı ve döşemelik kumaşların genel adıdır.
Hizmet Kapsamı: Mefruşatçılar; perdelerin dikimi, koltukların kaplanması, masa örtüsü veya nevresim takımı gibi ev tekstili ürünlerinin hazırlanması ve satışı konusunda uzmanlaşmış yerlerdir.
Kullanım Amacı: Bu dükkanlara giden bir kişi, evinin dekorasyonunu tamamlayacak kumaşları seçmek, özel ölçülere göre perde diktirmek veya mobilyalarını yenilemek için profesyonel destek almayı hedefler.
Cevap: Ev tekstili veya perde/döşeme ürünleri almak
Kaynak: Haber Merkezi