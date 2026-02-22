GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,80
STERLİN
59,29
GRAM
7.436,16
ÇEYREK
12.267,08
YARIM ALTIN
24.452,38
CUMHURİYET ALTINI
48.696,60
YAŞAM Haberleri

Mefruşatçıya giden birinin amacı hangisi olabilir? Beyaz’la Joker Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Mefruşatçıya giden birinin amacı hangisi olabilir? Beyaz’la Joker Sorusu

Ev dekorasyonunda estetiği ve konforu ön plana çıkaran tekstil ürünleri, bir mekanın atmosferini tamamen değiştiren en önemli unsurlardır. Yaşam alanlarını daha şık ve kullanışlı hale getirmek isteyenler için bu durak, geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunar.

Mefruşatçıya giden birinin amacı hangisi olabilir?

Kelime anlamını ve mefruşat sektörünün hizmet alanlarını incelediğimizde:

  • Mefruşat Nedir: Arapça kökenli olan bu kelime, "döşeme" ve "yaygı" anlamına gelir. Evlerde kullanılan perde, örtü, yatak takımı ve döşemelik kumaşların genel adıdır.

  • Hizmet Kapsamı: Mefruşatçılar; perdelerin dikimi, koltukların kaplanması, masa örtüsü veya nevresim takımı gibi ev tekstili ürünlerinin hazırlanması ve satışı konusunda uzmanlaşmış yerlerdir.

  • Kullanım Amacı: Bu dükkanlara giden bir kişi, evinin dekorasyonunu tamamlayacak kumaşları seçmek, özel ölçülere göre perde diktirmek veya mobilyalarını yenilemek için profesyonel destek almayı hedefler.

Cevap: Ev tekstili veya perde/döşeme ürünleri almak

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER