Şener Şen’in “Ne Olacak Şimdi?“ filminde, “Yaz kızım, torba çimento, ... kamyon çakıl, ... tane kapı.“ repliğinde sırasıyla boşluklara ne gelmelidir? Beyaz’la Joker Sorusu

Türk sinemasının en unutulmaz absürt komedi sahnelerinden biri olan bu replik, Şener Şen'in canlandırdığı Şakir karakterinin, eşiyle tartışırken bir yandan da işlerini yürütmeye çalışmasını muazzam bir mizahla anlatır. "Ne Olacak Şimdi?" filmindeki bu mahkeme/avukatlık ofisi sahnesi, Türk halkının hafızasına adeta kazınmıştır.
Şener Şen'in meşhur repliğindeki boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?
Repliğin orijinal akışını ve sayıları incelediğimizde:
-
Sahnede Ne Oluyor: Şakir, bir yandan daktilo başında çalışan sekreterine talimat verirken ("Yaz kızım"), bir yandan da telefonda veya karşısındakine inşaat malzemelerini saymaktadır.
-
Orijinal Replik: "Yaz kızım; 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı."
-
Mizahi Unsur: Bu replik, Şener Şen'in kendine has vurgusu ve araya giren duygusal tartışmalarla birleşince Türk sinemasının en çok taklit edilen anlarından biri haline gelmiştir.
Cevap: 200 - 20 - 15
Kaynak: Haber Merkezi