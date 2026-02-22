GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,97
EURO
51,90
STERLİN
59,36
GRAM
7.473,80
ÇEYREK
12.329,25
YARIM ALTIN
24.576,31
CUMHURİYET ALTINI
48.943,40
YAŞAM Haberleri

Şener Şen’in “Ne Olacak Şimdi?“ filminde, “Yaz kızım, torba çimento, ... kamyon çakıl, ... tane kapı.“ repliğinde sırasıyla boşluklara ne gelmelidir? Beyaz’la Joker Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Şener Şen’in “Ne Olacak Şimdi?“ filminde, “Yaz kızım, torba çimento, ... kamyon çakıl, ... tane kapı.“ repliğinde sırasıyla boşluklara ne gelmelidir? Beyaz’la Joker Sorusu

Türk sinemasının en unutulmaz absürt komedi sahnelerinden biri olan bu replik, Şener Şen'in canlandırdığı Şakir karakterinin, eşiyle tartışırken bir yandan da işlerini yürütmeye çalışmasını muazzam bir mizahla anlatır. "Ne Olacak Şimdi?" filmindeki bu mahkeme/avukatlık ofisi sahnesi, Türk halkının hafızasına adeta kazınmıştır.

Şener Şen'in meşhur repliğindeki boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?

Repliğin orijinal akışını ve sayıları incelediğimizde:

  • Sahnede Ne Oluyor: Şakir, bir yandan daktilo başında çalışan sekreterine talimat verirken ("Yaz kızım"), bir yandan da telefonda veya karşısındakine inşaat malzemelerini saymaktadır.

  • Orijinal Replik: "Yaz kızım; 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı."

  • Mizahi Unsur: Bu replik, Şener Şen'in kendine has vurgusu ve araya giren duygusal tartışmalarla birleşince Türk sinemasının en çok taklit edilen anlarından biri haline gelmiştir.

Cevap: 200 - 20 - 15

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER