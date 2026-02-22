GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,97
EURO
51,90
STERLİN
59,36
GRAM
7.473,80
ÇEYREK
12.329,25
YARIM ALTIN
24.576,31
CUMHURİYET ALTINI
48.943,40
YAŞAM Haberleri

Hangisi ayçiçeğinin isimlerinden biri değildir? Beyaz’la Joker Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi ayçiçeğinin isimlerinden biri değildir? Beyaz’la Joker Sorusu

Güneşin gökyüzündeki yolculuğunu sadakatle takip eden ayçiçeği, Anadolu'nun farklı yörelerinde halkın gözlem gücüyle şekillenmiş pek çok yaratıcı isme sahiptir. Bitkinin sabah gün doğumuyla birlikte yüzünü doğuya dönmesi ve gün boyu güneşi izlemesi, bu isimlendirmelerin temel kaynağını oluşturur.

Hangisi ayçiçeğinin isimlerinden biri değildir?

Halk ağzında ve literatürde ayçiçeği için kullanılan terimleri incelediğimizde:

  • Günebakan: En yaygın kullanılan isimlerden biridir; bitkinin sürekli güneşe bakma eğilimini ifade eder.

  • Gündöndü: Özellikle Trakya bölgesinde çok sık kullanılan, çiçeğin yüzünü güneşe göre döndürmesini betimleyen bir isimdir.

  • Günaşık: Şairane bir ifadeyle çiçeğin güneşe olan "aşkını" ve bağlılığını temsil eder, Anadolu'nun bazı bölgelerinde bu isimle anılır.

  • Günsarısı: Bu ifade genellikle ayçiçeği için kullanılan bir isim değil, daha çok bir rengi veya gün batımı/doğumu sırasındaki ışık tonunu tarif etmek için kullanılır. Ayçiçeğinin yöresel veya genel adları arasında yer almaz.

Cevap: Günsarısı

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER