Hangisi ayçiçeğinin isimlerinden biri değildir? Beyaz’la Joker Sorusu

Güneşin gökyüzündeki yolculuğunu sadakatle takip eden ayçiçeği, Anadolu'nun farklı yörelerinde halkın gözlem gücüyle şekillenmiş pek çok yaratıcı isme sahiptir. Bitkinin sabah gün doğumuyla birlikte yüzünü doğuya dönmesi ve gün boyu güneşi izlemesi, bu isimlendirmelerin temel kaynağını oluşturur.
Hangisi ayçiçeğinin isimlerinden biri değildir?
Halk ağzında ve literatürde ayçiçeği için kullanılan terimleri incelediğimizde:
-
Günebakan: En yaygın kullanılan isimlerden biridir; bitkinin sürekli güneşe bakma eğilimini ifade eder.
-
Gündöndü: Özellikle Trakya bölgesinde çok sık kullanılan, çiçeğin yüzünü güneşe göre döndürmesini betimleyen bir isimdir.
-
Günaşık: Şairane bir ifadeyle çiçeğin güneşe olan "aşkını" ve bağlılığını temsil eder, Anadolu'nun bazı bölgelerinde bu isimle anılır.
-
Günsarısı: Bu ifade genellikle ayçiçeği için kullanılan bir isim değil, daha çok bir rengi veya gün batımı/doğumu sırasındaki ışık tonunu tarif etmek için kullanılır. Ayçiçeğinin yöresel veya genel adları arasında yer almaz.
Cevap: Günsarısı
Kaynak: Haber Merkezi