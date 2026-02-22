Hangi hayvanda safra kesesi bulunmaz? Beyaz’la Joker Sorusu

Doğadaki canlıların anatomik yapıları, beslenme alışkanlıklarına ve evrimsel süreçlerine göre şekillenir. Safra kesesi, karaciğer tarafından üretilen safrayı depolayıp ihtiyaç anında (özellikle yağlı gıdalar tüketildiğinde) sindirime yardımcı olması için oniki parmak bağırsağına gönderen bir organdır. Ancak bazı hayvanlar, beslenme düzenleri nedeniyle bu depolama alanına ihtiyaç duymazlar.
Hangi hayvanda safra kesesi bulunmaz?
Seçeneklerdeki hayvanların anatomik özelliklerini incelediğimizde:
-
Tavuk, Ayı ve Köpek: Bu hayvanların hepsinde safra kesesi bulunur. Özellikle ayı ve köpek gibi hepçil veya etçil canlılar, bir öğünde yüksek miktarda yağ tüketebildikleri için bu yağı sindirecek yoğun safraya ihtiyaç duyarlar ve bunu keselerinde depolarler.
-
At: Atlarda safra kesesi yoktur. Atlar, doğaları gereği gün boyu az az ve sürekli otlayarak beslenen canlılardır. Midelerine sürekli olarak düşük yağlı bitkisel lifler girdiği için safranın bir yerde birikip aniden boşalmasına gerek kalmaz; karaciğerden üretilen safra doğrudan bağırsaklara akmaya devam eder.
-
Diğer Örnekler: Atların yanı sıra eşek, katır, deve, geyik ve kemirgenlerin çoğunda (fare, rat) safra kesesi bulunmaz.
Cevap: At
Kaynak: Haber Merkezi