YAŞAM Haberleri

Adana ve Manisa illerinin plakalarının toplamı kaçtır? Beyaz’la Joker Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Adana ve Manisa illerinin plakalarının toplamı kaçtır? Beyaz’la Joker Sorusu

Türkiye'nin alfabetik sıraya göre düzenlenen plaka kodları, şehirlerimizi tanımak için en pratik yöntemlerden biridir. Adana, alfabenin ilk harfiyle başlamanın avantajıyla listenin başında yer alırken; Manisa, listenin orta sıralarında kendine yer bulur.

Adana ve Manisa illerinin plakalarının toplamı kaçtır?

İllerimizin plaka kodlarını belirleyip matematiksel işlemi gerçekleştirdiğimizde:

  • Adana: Alfabetik sıralamada ilk sırada yer aldığı için plaka kodu 01'dir.

  • Manisa: Alfabetik sıralamada M harfine kadar gelindiğinde plaka kodu 45 olarak karşımıza çıkar.

  • Hesaplama: 01 + 45 = 46

İlginç bir tesadüf olarak; bu iki ilin plaka kodlarının toplamı olan 46, Kahramanmaraş ilimizin plaka koduna eşittir.

Cevap: 46

Kaynak: Haber Merkezi

