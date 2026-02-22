Türkiye’de hangi isimde bir köy yoktur? Beyaz’la Joker Sorusu

Türkiye'nin zengin yer adları hazinesi içinde, tarım ürünlerinden hayvan isimlerine kadar pek çok ilginç köy ismiyle karşılaşmak mümkündür. Bazı isimler kulağa tuhaf gelse de, yüzyıllardır o bölgenin kültürü veya coğrafi özelliğiyle özdeşleşmiştir.
Türkiye'de hangi isimde bir köy yoktur?
Seçeneklerdeki isimleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve yerel idare kayıtlarına göre incelediğimizde:
-
Lahana: Giresun ilinin Espiye ilçesine bağlı bir köydür. Bölgenin tarım kültürüyle örtüşen gerçek bir yerleşim yeridir.
-
Sinek: Bu isimde veya "Sineklik" gibi türevlerinde köyler mevcuttur. Örneğin, Elazığ'da "Sinek" ismini taşıyan mevkiler ve yerleşim birimleri kayıtlıdır.
-
Dondurma: Şaşırtıcı gelse de, Aydın ilinin Kuyucak ilçesine bağlı "Dondurman" (veya halk ağzıyla Dondurma) olarak bilinen bir köy mevcuttur.
-
Patates: Türkiye'de tarımı çok yaygın olsa da, doğrudan "Patates" ismini taşıyan bir köy bulunmamaktadır. Genellikle bu tarz sebze isimleri yerleşim yerlerine doğrudan isim olarak verilmemiştir (Lahana gibi istisnalar hariç).
Cevap: Patates
Kaynak: Haber Merkezi