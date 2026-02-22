Tavla oynarken “pencüse“ dediyseniz hangi zarı atmışsınızdır? Beyaz’la Joker Sorusu

Tavla, sadece bir şans oyunu değil, aynı zamanda kendine has terminolojisi ve Farsça kökenli sayı sayma geleneğiyle yaşayan bir kültürdür. Zarların her bir kombinasyonu, oyuna ritim katan özel isimlerle anılır.
Tavla oynarken "pencüse" dediyseniz hangi zarı atmışsınızdır?
Tavla dilindeki sayı kombinasyonlarını ve bu terimin kökenini incelediğimizde:
Sayıların Karşılığı: Tavla terminolojisi Farsça sayılar üzerinden şekillenir. "Penc" Farsça 5, "Se" ise 3 anlamına gelir.
Kombinasyon: Dolayısıyla "pencüse" (beş-ü-se) ifadesi, zarlardan birinin 5, diğerinin ise 3 geldiğini belirtir.
Diğer Yaygın Terimler: * Düeş: 2-1
Cihar-ı Se: 4-3
Şeşbeş: 6-5
Düşeş: 6-6 (Çiftler genellikle "dü" ön ekiyle başlar; Düse 3-3, Dücihar 4-4 gibi).
Cevap: 5 - 3
