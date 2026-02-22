Evreşe Yolları Dar türküsü hangi yöremize aittir? Beyaz’la Joker Sorusu

Türk halk müziğinin en sevilen, kıvrak ve neşeli eserlerinden biri olan "Evreşe Yolları Dar", özellikle düğünlerin ve eğlencelerin vazgeçilmez türküleri arasında yer alır. Sözleri ve ritmiyle dinleyenleri hemen içine çeken bu eser, ismini taşıdığı bölgenin coğrafi ve kültürel izlerini taşır.
"Evreşe Yolları Dar" türküsü hangi yöremize aittir?
Türkünün hikâyesini ve ait olduğu coğrafyayı incelediğimizde:
-
Evreşe Neresidir: Evreşe, Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesine bağlı tarihi bir beldedir. Gelibolu Yarımadası'nın girişinde, Saros Körfezi kıyısında yer alan bu şirin yerleşim yeri, türkü sayesinde tüm Türkiye tarafından tanınmıştır.
-
Yöre: Bu nedenle türkü, Çanakkale / Gelibolu yöresine aittir. Rumeli ve Trakya ezgileriyle benzerlik gösteren hareketli yapısı, bölgenin müzikal karakterini yansıtır.
-
Türkünün Hikâyesi: Türküde geçen "Evreşe yolları dar, bana bakma benim yarim var" sözleri, dönemin sosyal yapısını ve gençlerin birbirlerine olan kur yapmalarını neşeli bir dille anlatır. Bazı rivayetlere göre ise bu türkü, bölgedeki dar sokakların ve yerel yaşamın bir tasviridir.
Cevap: Çanakkale (Gelibolu)
Kaynak: Haber Merkezi