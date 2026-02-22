GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Apartmanın en üst katında yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

Apartmanın en üst katında yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 8 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında bina içeresinde biriken dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, geç saatlerde Cebike Mahallesi'nde bulunan apartmanın son katında çıktı. Apartmanın 8'inci katında kiler olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hızla yayıldı.

Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen 13 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda binada maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

