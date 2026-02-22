GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Savcıyım diyerek tehditler savuran kadın tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Savcıyım diyerek tehditler savuran kadın tutuklandı
İETT otobüsüne köpeğiyle binip, kendisini savcı olarak tanıtan ve insanlara tehditler savuran kadın tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Söz konusu kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan Başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda kimliği belirlenen Y.S. gözaltına alındı.

Adalet Meslek Yüksekokulundan terk olduğu tespit edilen şüphelinin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde aktif öğrenci olduğu belirlendi.

Şüpheli Y.S'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin ifade işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini duyurdu.

Sorgusu tamamlanan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

