GÜNCEL Haberleri

Ehliyetsiz sürücü bisiklete çarptı: 2 çocuk yaralandı!

Güncelleme Tarihi:

Ehliyetsiz sürücü bisiklete çarptı: 2 çocuk yaralandı!
Eskişehir’de 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil bisiklete çarptı. Bisikletteki 2 çocuk yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sokak üzerinde ilerleyen ehliyetsiz B.E. (17) isimli sürücünün idaresindeki 26 ABJ 926 plakalı otomobil, Zerrin Sokak'tan çıkan B.K. (14) isimli çocuğun kullandığı bisiklete çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle bisikletteki çocuklar yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan 14 yaşındaki K.T. ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuklarından birinin kardeşi ile arkadaşı, durumu ailesine sakin bir şekilde haber vermeye çalıştı.

Öte yandan sürücüsüne 23 bin 437 ve araç sahibine 23 bin 437 TL ceza kesildi. olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

